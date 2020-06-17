موقف حاجزي وحدات الإعلان العاشر من دفع الأقساط.. صندوق الإسكان يجيب

بسبب انتشار جائحة كورونا، أعلن البنك المركزي عن إعفاء مؤقت من سداد أقساط القروض والتمويلات المختلفة، ومع ذلك يشعر حاجزو وحدات الإعلان العاشر والمحولين من الإعلان التاسع من دفع الأقساط الربع سنوية.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية موقف حاجزي وحدات الإعلان العاشر والمحولين من الإعلان التاسع من دفع الأقساط الربع سنوية.

حاجزو وحدات الإعلان العاشر غير معفيين من الأقساط

ووفقًا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن سداد الأقساط مستمر في المواعيد المحددة له كل 3 أشهر.

أما عن مبادرة البنك المركزي لتأجيل الأقساط في البنوك تنطبق على من حصلوا على قروض التمويل العقاري بشكل فردي، ويتم تسديد الأقساط بشكل شهري.

خاصة وأن الأقساط المتبقية لحاجزي الإعلان العاشر هي 5 فقط، تنتهي منتصف العام القادم ويصل القسط الواحد لـ2000 جنيه للوحدة الـ90 مترًا، و1500 جنيه للوحدة الـ75 مترًا".