كاملة أبو ذكري: لن أخرج مسلسل "الإمبراطور" لـ"محمد رمضان"

أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري عن عدم إخراجها لمسلسل "الإمبراطور" للفنان محمد رمضان، الذي يجسد خلاله سيرة الفنان الراحل أحمد زكي، والمقرر عرضه خلال رمضان 2021.

وكتبت "أبو ذكري"، عبر حسابها الشخصي "فيس بوك"، "محمد رمضان ممثل موهوب جدا وأحب جدا أشتغل معاه لما الظروف تسمح، بس أنا السنة دي مَش حشتغل مسلسلات مهما كانت إيه.. علشان كمية الناس إلي بتتصل علشان تعمل كاستينج.. أنا مَش حعمل مسلسلات السنة دي".

وعن مشاريعها المقبلة قالت، "حلمي هو فيلم روايه لنجيب محفوظ من إنتاج شركة كاي ميديا وده لسه السيناريو ما تكتبش".

يذكر أن المخرجة كاملة أبو ذكري شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ"100 وش" مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.