"المعاشات": صرف العلاوات الـ5 تتويج للقرار الإنساني الذي أصدره السيسي

قال سعيد الصباغ، رئيس نقابة أصحاب المعاشات، إن قرار وزيرة التضامن بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، هو تتويج للقرار الإنساني المحترم الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء صراع استمر أكثر من 14 سنة لأصحاب المعاشات، وهو مطلب كان بعيد التحقق.

وأضاف الصباغ، لـ"الوطن"، أن الرئيس السيسي تدخل وأعطى تعليماته للحكومة بإصدار مشروع قانون ينصف أصحاب المعاشات من منطلق أنهم أصحاب حق، على أن يتم الصرف بأثر رجعي قيمته تصل إلى 28 مليار جنيه.

وتابع: "طرقنا أبواب المحاكم كثيرا، وهناك قضية في المحكمة منذ عام 2013، ولم يصدر حتى هذه اللحظة تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية حولها".

وأوضح رئيس نقابة أصحاب المعاشات، أن عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة يبلغ 2.4 مليون مواطن، منهم 1.909 مليون من القطاع الحكومي وحوالي 524 ألفا من العام والخاص.