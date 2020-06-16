تبدأ يوليو المقبل.. مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أعلنت نقين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، على 4 مراحل، ضمن خدماتها التي تقدمها على مدار الساعة كالتالي:

مواعيد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

يصل عدد المستحقين 2.4 مليون شخص، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، والتكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.

وسيتم صرف العلاوة بأثر 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوي على أن يتم:

صرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل.

الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل.

الدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 .

والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

كيف سيتم إضافة العلاوة الدورية

سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيها.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ موضوع العلاوات الخمس كان بناء على توجيهات الرئيس السيسي لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة في ظل أزمة كورونا، كما أنّ القانون الذي صدر في 2019 يتسم بريادة الخدمة والحماية وتحسين ظروف العاملين من أصحاب المعاشات، مثمّنة دور وزارة المالية في دعم وزارة التضامن، والمعاشات العسكرية، إذ كان لها دور كبير في إعداد القانون وكذلك الهيئة القومية للتأمين.