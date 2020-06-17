شقيقة أحمد زكي: مستعدون لمساعدة محمد رمضان في مسلسل لا يسيء لأخي

قالت منى عطية، شقيقة الفنان أحمد زكى، إن أسرة الفنان الراحل لن تصمت تجاه ما حدث في مقتنيات وتراث النمر الأسود، كونه ملك الشعب كافة وليس الأسرة فقط، موضحة أن أسرة الفنان الراحل رفعت دعوى قضائية بشأن واقعة بيع إرث ومقتنيات أحمد زكي، "الموضوع لم يكن سهل علينا، البهدلة اللي حصلت مع تراث أحمد زكى مش هنسكت عليها".

وأضافت "عطية"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حزنا شديدا تجاه ما حدث مع إرث الراحل، خاصة وأن الذى باع هذه الأشياء قال "أنا هعرض شقة المهندسين بمقتنياتها بـ 3 مليون جنيه من أجل تصوير مسلسل يجسد تاريخ أحمد زكى"، مستطردة: "تراث أخويا وحياته اللي فناها في الحفاظ عليه لن نفرط فيه مطلقا".

وتعليقاً على عمل فنى يجسد تاريخ أحمد زكى، أكد أنه لم يتواصل أحد مع العائلة في ذلك، معربة عن أنها تكن كل تقدير واحترام للفنان محمد رمضان المرشح لتجسيد دور الراحل في المسلسل، مضيفة :"لكن الكلام بيتم تداوله ده على أي أساس ..مفيش حد تواصل معنا، ماما سجلت بصوتها تاريخ أحمد زكي كله منذ طفولته حتى رحيله".

ووجهت شقيقة الراحل أحمد زكي، رسالة إلى الفنان محمد رمضان قالت خلالها: "محمد رمضان إنسان عزيز وأخ محترم وهو بيحبنا وإحنا بنتمنى ليه كل خير، واحنا مستعدين أننا نساعده لو أن هناك سيناريو لا يسيء إلى أحمد زكى".