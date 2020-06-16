عمر طاهر يعلق على التحضير لمسلسل أحمد زكي: "ثقة في الله مش هينفع"

علق الكاتب عمر طاهر على التحضير لمسلسل "الإمبراطوار"، وتجسيد سيرة الفنان أحمد زكي خلال عمل فني، يقدم بطولته الفنان محمد رمضان.

وكتب عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "مواطن مصري محب للفن غيران على أحمد زكي ماعرفش ليه، وفجأة بقيت مش مرتاح لفكرة مسلسله، ماعنديش أسباب علمية يمكن أسبابي عاطفية أكتر، مش مرتاح لفكرة ممثل شاب بيربي نمور وعربيات وبيشارك جمهوره آخر ماركة في آخر حاجة إنه يمثل حياة الشخص اللي مات مديون ووحيد عشان مخلص للفن، لا وكمان ضايقوه وماخدش كامل حقه".

وأضاف: "مش هصدق الفجوة اللي أنا شوفت طرفيها بعنيا وعشت أيامهم، مش هارتاح لممثل فلسفته ثقة في الله نجاح، وممثل طالع بقميص وبنطلون على القناة الأولى بيقول من قلبه التمثيل في الدنيا كدب وفي السينما صدق".

وتابع: "طيب دي قناعة شخصية اللي هيعملها بيمثل برة الشاشة أكتر ما بيمثل جواها، إديني عقلك، فيه فجوة، فمش هاعرف أصدقك، كل التوفيق للفنان محمد رمضان بشكل عام بس ثقة في الله مش هينفع".