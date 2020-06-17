مستشار الرئيس: كورونا يأخذ أشكال متعددة وكثيرة.. أي احتمالية قد تحدث

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" يأخذ أشكال كثيرة ومتعددة وأي احتمالية قد تحدث، "المهم إننا عندنا نقدر نستقبل هذه الاحتمالية والتعامل معاها بحرص"، مشيدًا بإنشاء جامعة عين شمس أول مستشفى ميداني لعزل وعلاج ومتابعة حالات مصابي الفيروس.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن جامعة عين شمس أول من قامت بتأهيل المدينة الجامعية الخاصة بها بسرعة شديدة من أجل عزل المصابين بالفيروس، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة عين شمس وكافة المستشفيات الجامعية في مصر عملت إنجازات عديدة في أزمة فيروس كورونا.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن مستشفى عين شمس الميداني والتي اقيمت مؤخرًا لعزل ومعالجة ومتابعة حالات كورونا كانت من ضمن الخطط المستقبلية التي تم وضعها لأي احتمالية، "هي في حضن المستشفيات وراها مستشفى جامعة عين شمس التخصصي، وقدامها مستشفى العبور".