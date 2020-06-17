وزير التعليم يُهدي طلاب الثانوية مراجعات نهائية مجانا على الإنترنت

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، مقاطع فيديو تتضمن المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، والتي تم وضعها على منصة https://www.thanaweya.net وتنوعت الفيديوهات ما بين مراجعات نهائية لمادة التاريخ والفيزياء واللغة الانجليزية وغيرها من مختلف المواد، التي سيخوض فيها الطلاب امتحاناتهم فيها بداية من 21 يونيو الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم ، قد أعدت محتوى تعليميا يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من الآن وطوال فترة الامتحانات، تشمل العديد من المواد الدراسية التي يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك لدعم العملية التعليمية عن طريق خلق مناخ أفضل يوفر محتوى عالي الجودة للطلاب يساعدهم على استيعاب المعلومة، كما يعطي فرصة للمعلمين لتقديم شرح أفضل باستمرار.

وتأتي المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.