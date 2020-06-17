سيارات إسعاف وكمامة لكل طالب.. سوهاج تستعد لامتحانات الثانوية

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمكتبه، اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، ووكلاء وزارات الصحة، والتموين، والكهرباء، وشركة المياه، والاتصالات، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء.

وحضر الاجتماع أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام حسين، ممثل مديرية أمن سوهاج، والمقدم عمرو عزت، نائب المستشار العسكري للمحافظة، وماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم،

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، ضبط العمل على مراحل لتلافي حدوث أي معوقات وسرعة إنهائها حال وقوعها، موجّها بأهمية وجود إجراءات استباقية خلال عملية نقل أوراق الامتحانات لمنع حدوث أي مشكلات خلال عملية النقل للإدارات التعليمية المختلفة بمراكز المحافظة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالتدخل السريع حال وجود أي معوقات لحلها، والاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم ورفع الاشغالات بمحيط المدارس وتوفير مناخ ملائم للطلاب.

ووجّه الفقي، بتضافر جهود أجهزة المحافظة، على أن تتولى مديرية الصحة بالتعاون مع فرع سوهاج للتأمين الصحي، وهيئة الإسعاف، توفير طبيب أو زائرة صحية لكل لجنة سير امتحان وتجهيز سيارات إسعاف للجان، وتوقيع الكشف الطبي واستخراج التقارير الطبية اللازمة للطلاب، والتنبيه على المستشفيات بالإستعداد لاستقبال أي حالات طارئة.

ويتولى قطاع الكهرباء في سوهاج، تأمين اانتظام التيار الكهربائي بمقرات اللجان الامتحانية، والاستراحات، ومركز توزيع الأسئلة والعمل على توفير مثبت تيار لضمان كفاءة عمل بوابات التعقيم أمام اللجان.

كما تتولى مديرية التموين بسوهاج تدبير حصة من الخبز البلدي المدعم للاستراحات الخاصة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، وتدبير احتياجات الاستراحات من أسطوانات البوتاجاز، وتوفير الكميات المناسبة من السولار والبنزين للسيارات المشاركة في أعمال الامتحانات.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنّ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 26 ألفا و39 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 83 لجنة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى وجود 12 لجنة احتياطية، وجاهزية اللجان لبدء الامتحانات يوم الأحد 21 يونيو، كما أنّ هناك غرفة عمليات منعقدة من أول يوم لبدء الامتحانات لتلقي أي شكاوى، ومتابعة خط سير الامتحانات.

وقال إنّه سيتم القيام بأعمال التطهير اليومية للجان قبل وبعد الامتحانات، والتطهير بصفة دورية لاستراحات المراقبين وعددهم 22 استراحة، لافتا إلى توفير 95 بوابة تطهير، ووجود أجهزة لتغليف الأحذية، وأجهزة لكشف الحرارة، وتوزيع كمامات وجوانتيات مجانا على الطلاب قبل دخولهم اللجان.