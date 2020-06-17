أستاذ حساسية: ارتداء الأطفال أكبر من عامين للكمامة آمن

قال الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الحساسية والمناعة، إنّه لا يوجد تأكيد حتى الآن بشأن إصابة المتعافين من كورونا بالفيروس من جديد، ومدى حجم المناعة المكتسبة منه: "منقدرش نحدد دلوقتي هل اللي اتصابوا بكورونا في الموجة الأولى بمأمن عن الإصابة بالموجه الثانية ولا لأ؟، خاصة إنّ الفيروس الحالي متحور".

وأضاف الحداد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ ارتداء الاطفال بعمر أكبر من عامين للكمامة آمن تماما ولا يوجد خطورة على ذلك، خاصة أنّ الطفل لن يرتديها طوال اليوم نظرا لأن خروجه محدود.

ونصح أستاذ الحساسية والمناعة بعدم ارتداء الكمامة الجراحية للكبار من 4 إلى 6 ساعات وهي فترة صلاحيتها، أما القماش والتي تعطي أقل درجات الحماية يمكن ارتدائها يوميا بشرط غسلها بشكل يومي.