سحب 1018 رخصة قيادة لعدم ارتداء الكمامة بالمنوفية

أكد مدير إدارة مرور المنوفية سحب 54 رخصة قيادة من سائقي السيارات، أمس الثلاثاء، لعدم ارتداء الكمامات، ليصل إجمالي الرُخص التي سُحبت إلى 1018 بكافة طرق المحافظة، وذلك منذ بدء تنفيذ قرارات مواجهة فيروس كورونا.

على جانب آخر، ذكر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 136 ألف و31 طنًا، وذلك منذ بداية موسم الحصاد، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، موضحا أن ما تم توريده أمس الثلاثاء يقرب من 383 طنًا تقريبًا.

وشدد اللواء أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول، باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.