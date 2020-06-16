تجمع بالمئات بلجنة اعتذارات "الثانوية" في المنوفية .."ومفيش تباعد"

تجمع مئات المعلمين بمحافظة المنوفية، في إحدى المدارس بالمحافظة لتقديم للاعتذار عن المشاركة في مراقبة امتحانات الثانوية العامة، مناشدين المسؤولين في مديرية التربية والتعليم بوضع آلية لاستلام باقي طلبات الاعتذار.

وقال عدد من المدرسين لـ "الوطن"، إن لجنة تلقي الاعتذارات لم تشهد أي تنظيم من قبل العاملين في مديرية التعليم، في ظل غياب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت لجنة تلقي الاعتذارات، قبلت طلبات 100 مراقب من أصل 600 طالبوا بالاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة.

فيما أكد من المعلمين، رفض طلباتهم رغم انطباق الشروط عليهم.