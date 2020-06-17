جامعة المنوفية: أطلقنا موقعا في مارس لتقليل التوافد استعدادا لـ كورونا

تحدث الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن الموقع الذي أطلقته الجامعة لتوجيه المرضى والتواصل معهم.

وقال مبارك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الجامعة أطلقت موقع في منتصف شهر مارس من أجل تقليل التوافد على الجامعة استعدادًا لجائحة كورونا، لافتًا إلى أن الموقع يوجه المريض للتحدث مع أحد الأطباء هاتفيًا أو عبر تطبيق "واتساب".

وأشار إلى أن الطبيب يتواصل مع الحالة ويسأله عن الأعراض ويصف له العلاج حال إمكانية وصف العلاج له، مشددًا على أنه في حالة احتياج المريض للكشف يوجهه للمكان الذي سيتم توقيع الكشف عليه فيه.

وأوضح مبارك أنه تم تخصيص معهد الكبد لعزل مصابي كورونا وأن المترددين على المعهد يخضعوا لنفس الاجراءات التي يتضمنها الموقع لافتًا إلى أن موقع المستشفى يعلن عن عدد الأسرة الفارغة وأسرة العناية المركزة.

وشدد رئيس جامعة المنوفية على أن هناك تنسيقا كاملا مع مديرية الصحة بالمحافظة وأنه مازالت هناك أسرة فارغة في المستشفيات والطاقة الاستيعابية مازالت تتحمل الإصابات الجديدة لكورونا.