بالكمامة وكاشف الحرارة.. جامعة المنوفية تستعد لامتحانات نهاية العام

عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات عبر موقع الاتصال الإلكترونى بمشاركة نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة لمناقشة الموضوعات التى تحتاج لدراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم، ومتابعة آخر المستجدات.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى الجامعى ومعهد الكبد القومى لمجهوداتهم الكبيرة فى ظل الأزمة الراهنة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وبدء العمل بمستشفى العزل بمعهد الكبد القومى وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمصابين من اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتواجدهم بكامل طاقتهم والتعاون بينهم لتخطى الأزمة، معربا عن تقديره لكافة جنود الجيش الأبيض.

واستعرض رئيس الجامعة الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات التحريرية لطلاب السنوات النهائية، والضوابط العامة الواجب اتباعها، والانتهاء من وضع الجداول بعد إجراء التعديلات اللازمة، والأخذ فى الاعتبار الضوابط والإجراءات الإحترازية والوقائية والصحية اللازمة لمنع انتشار العدوى، واتخاذ المسافات البينية اللازمة والترتيب بين الكليات للحد من التكدس والتزاحم.

كما وجه رئيس الجامعة بأهمية إعلان الضوابط اللازمة لتأدية الطلاب الإمتحان، وأهمية ارتداء الماسكات قبل الدخول من البوابات، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف ذلك حرصا على سلامة الطلاب، مؤكدا وجود بوابات تعقيم على جميع مداخل الكليات، وأجهزة كاشفات حرارة بكل كلية ويقوم فريق متخصص من التمريض بقياس درجات الحرارة وفى حالة الاشتباه بأى حالة يتم تحويلها للجنة خاصة تحت إشراف أطباء متخصصين لاتخاذ اللازم.

كما أوضح مبارك أن كل كلية تقدم احتياجاتها من أعداد الملاحظين والمراقبين، وأنه تقرر عودة العاملين أثناء فترة الامتحانات بناء على قرار مجلس رئاسة الوزراء، ويستثنى فقط من لديه عذر مرضى يمنعه من الحضور، والتنسيق بين جميع الكليات لتغطية جميع اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من الملاحظين، مؤكدا على توفير كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.

وأكد رئيس الجامعة استمرار عمليات التعقيم بكافة الكليات والبدء قبل موعد الامتحانات بيوم واحد على الأقل، والتعقيم بين الفترة الصباحية والمسائية، وعقب انتهاء الفترة المسائية أيضا.