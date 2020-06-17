زوجة أحمد فتحي تكشف كواليس إصابتها وبناتها بكورونا: كنا في رعب

كشفت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي لاعب منتخب مصر وبيرامدز، عن الحالة الصحية لها بعد الإعلان عن إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا، "الحمد لله كلنا بخير، أول ما عرفنا كانت فاطيما تعبانة وعملنا مسحة ليها وليا وخديجة وطلعنا إيجابي، وجالنا انهيار طبعا لأن قبليها من يومين كان فيه 6 من ناس نعرفهم توفوا بكورونا فجاتلنا حالة رعب رهيبة".

وأضافت "نورا" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ًصباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أن ابنتها خديجة تبلغ من العمر 8 سنوات وفاطيما سنة وشهرين، "المعمل جه لنا البيت وعملنا المسحة وطلعت النتيجة تاني يوم علطول".

وأشارت إلى أن الفيروس ظهر على فاطيما وكانت الأعراض واضحة، مشيرة إلى أن حرارتها كانت مرتفعة تتجاوز 41 درجة، ولا تنخفض بسهولة، "كان عندي أعراض خفيفة زي زوري واجعني أو عندي صداع بس مجاش في دماغي إنها كوفيد".