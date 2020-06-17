لكثرة حالات العقر.. إخصاء وتعقيم الكلاب في حملات بالغردقة

أكدت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، اصطياد 13 كلبًا في مدينة الغردقة، بمناطق حفر الباطن والشهر العقاري والتقوى وميدان الدهار، وكذلك 3 كلاب صغيرة بمنطقة عرابيا، والتأكد من عدم حملها لأي أمرض، حيث تم تعقيمها وتسليمها إلى إحدى جمعيات الرفق بالحيوان.

وأشار الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من خصي الذكور وتعقيم الإناث، مؤكدًا استمرار الحملات صباحًا ومساءً حسب الخطة الموضوعة، استجابة لشكاوى المواطنين، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وعلى التوازن البيئي.

وأوضح مدير المديرية لـ"الوطن"، العثور على كلب مصاب بشلل نصفي، واتخاذ سبل الرعاية اللازمة له وتسليمه إلى إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، للإشراف على رعايته صحيًا.

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مديرية الطب البيطري، بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة، للقضاء على الكلاب الضالة، وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من الحيوانات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولبث روح الطمأنينة والآمان بين أبناء المحافظة.

ومنح المحافظ مهلة أسبوعًا لمدير مديرية الطب البيطري، للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع بمختلف مدن المحافظة، بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان، وذلك بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن مصري لعقرة كلب مملوك لسيدة أجنبية من المقيمات بالغردقة، ووجه "حنفي" باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.