محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير بحي ثان وثالث

أجرى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية بحي ثان وحي ثالث والتي تضمنت تفقد استكمال أعمال تطوير باقي امتداد طريق شارع عطية أحمد عطية بمنطقة نادي الكهرباء والشوارع الفرعية المتقاطعة معه.

ثم تفقد المحافظ منطقة مجمع مواقف سيارات أجرة الأقاليم وعددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بكل من منطقة حسب الله وهدى شعراوي والحكر وآخر شارع الثلاثيني وشارع الدقهلية.

واطلع على 12 شارعا جرى تطويرها ورصفها ومدها بأعمدة الكهرباء والإنارة 12 بطول يتجاوز 6 كيلومترات وبتكلفة تصل إلى ما يزيد على 30 مليون جنيه، منها خمسة ملايين جنيه لأعمال صيانة الكهرباء.

ومن جهته أشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إلى أنه جرى 14 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الفرعية بمنطقة حي السلام بالإضافة إلى شارع العشرين بالكامل بتكلفة مالية قدرها 8 ملايين جنيه.