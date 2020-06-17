تعرف على كيفية استقبال بلاغات كورونا من الصم وضعاف السمع

قالت نهى ربيع، المسؤولة المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المركز التقني لتقديم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يعد وسيطا بين ذوي الإعاقة السمعية ومعاقي التخاطب ومقدمي الخدمات.

وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، أن المرحلة الأولى تم تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف والمطافئ، مشيرة إلى أنه بعد ظهور فيروس كورونا تم توسيع عمل المركز من أجل استقبال كل الاستفسارات الخاصة بالفيروس.

وأشارت إلى أن هذا المركز يعد مبادرة رئاسية ويعمل منذ 4 أشهر، لافتة إلى أنه يتم التواصل من خلال تطبيق "واصل"، ومن ثم يتم توصيل هذه الاستفسارات إلى مقدم الخدمة، ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي في التواصل وكذلك يمكن لهؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أحد التطبيقات لتحديد الأعراض الخاصة بفيروس كورونا.