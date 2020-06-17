"تجارية الإسماعيلية" تبحث مع المحافظ بدء إنشاء مبنى الغرفة الجديد

قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسماعيلية، إنه سيلتقي مساء اليوم الأربعاء اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لتوجيه الشكر له وللأجهزة التنفيذية على الخدمات المقدمة لتجار الإسماعيلية، وما تم من إنجاز في منطقة سوق الجمعة.

وأشار "عثمان" إلى أن التجار نُقلوا إلى مكان حضاري ومتميز يحافظ على مصدر رزقهم، ويضمن الأمن والأمان ويراعي كافة الاحتياطات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس غرفة الإسماعيلية، أن لقائه بالمحافظ سيناقش أيضًا الخطوات التنفيذية لمبنى الغرفة التجارية الجديد، وسرعة البدء في التنفيذ بما يحقق للغرفة شكلًا ومضمونًا متميزًا يناسب قيمه الإسماعيلية وتجارها الذين يمثلون ثلث شريحة السكان بالمحافظة.

وأضاف، أنه سيطرح على المحافظ خطوات تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية، والخاص بتشكيل لجنة بكل محافظة تضم كافة الجهات المعنية، لفحص تراخيص وآليات تنفيذ قرار وقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة لمدة 6 أشهر، موضحًا أنه عرض على وزير التنمية المحلية أثتاء لقائهما تبعات القرار وتأثيره على الأفراد والشركات داخل محافظات مصر خلال الفترة المقلة.