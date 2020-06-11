"تجارية الإسماعيلية": افتتاح السوق التجاري بالقنطرة غرب الإثنين

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أنه سيتم افتتاح السوق التجاري بالقنطرة غرب يوم الإثنين 14 يونيه القادم بعد انتهاء فترة التحاليل للتجار والتي بدأت من أمس الأربعاء وتنتهي الأحد 13 يونيه.

وأشارعثمان، إلى أنه اطمأن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على بدأ التحاليل للتجار ، وأن هناك استجابة من التجار للإطمئنان، وفي نفس الوقت تكون التحاليل من ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أنفسهم وعلى المواطنين والمترددين على السوق.

وقال هشام زكريا المستشارالإعلامي للغرفة، أن تحاليل التجار مستمرة لليوم الثاني على التوالي ، وان حقيبة العلاج ستصل اليوم ، لتسليمها لأي تجار لا قدر له تعرض للإصابة ويحتاج عزل منزلي، بعد إعلان النتائج.

وأوضح زكريا، أن إختيارالتحاليل تم مع اكبر المعامل بالإسماعيلية ، ومن خلال نخبه من الأطباء والصيادلة والفنين ومن خلال استخدام أقصى درجات الحماية أثناء عمل التحاليل ، والتأكد من سلامتها ونوع التحاليل التي تشير إلى الإصابة الأولية بالمرض أم لا، ومن المتوقع أن يكون هناك مؤتمرا صحفيا لرئيس غرفة الإسماعيلية خلال الأيام القادمة للتأكيد على أهمية الإجراءات الإحترازية، وطرق الوقاية والتباعد داخل السوق والأسواق بشكل عام داخل الإسماعيلية.