"تجارية الإسماعيلية" تبدأ تحاليل كورونا في القنطرة غرب

قال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن معامل تحاليل "مكة" ستبدأ إجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد، اليوم، لتجار القنطرة غرب من خلال فروعها الموجودة في أبو خليفة والإسماعيلية.

ويشمل التحليل كل من تجارالقنطرة غرب (بشرط وجود سجل تجاري وصورة منه وصورة من البطاقة الشخصية) بالمجان، وأسر التجار (ويكون التحليل على نفقتهم الخاصة ويدفع بعد تخفيض الغرفة التجارية 32 جنيها).

وكان المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أعلن موافقة محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة على فتح سوق القنطرة غرب يوم السبت المقبل بعد إجراء تحاليل دم لجميع تجار السوق.