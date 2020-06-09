"تجارية الإسماعيلية" تتكفل بتحاليل وعلاج أعضائها المعزولين منزليا

أعلن المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة الإسماعيلية، تحملها نفقة تحاليل الاشتباه بفيروس كورونا لكل تجار الإسماعيلية.

وأضاف، عثمان، في بيان صادر عن الغرفة التجارية، "سيجري إجراء التحاليل بأحد المعامل الكبرى بشرط أن يحمل التاجر سجلا تجاريا من غرفة الإسماعيلية وصورة من البطاقة الشخصية".

ولفت إلى أن "الاهتمام بالتاجر سيمتد إلى تحمل علاج العزل المنزلي في حالة إيجابية التحليل، وسيتم عمل التحاليل، بعيدا عن التجمعات بداية من الأحد 14 حتى 30 يونيو الجاري".

وأكمل: "الأماكن ستكون مجهزة لاستقبال التجار وفقا لأعداد محددة وأيام سيجري الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، كما سيجري أيضا الإعلان عن أسماء المسؤولين عن تجهيز الأماكن وتسهيل وصول التجار واستقبال معامل التحاليل".

وفي سياق متصل، أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقة محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة على فتح سوق القنطرة غرب يوم السبت المقبل، بعد إجراء تحاليل دم لجميع التجار.

وكان عدد من التجار أرسلوا شكوى للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، بعد غلق السوق وتوقف حركة التجارة.

وتابع رئيس غرفة الإسماعيلية، بأنه جرى عرض الأمر على محافظ الإسماعيلية الذي وافق على فتح السوق، بعد إجراء التحاليل لكل التجار.