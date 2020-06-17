بعد طلب ابنتها.. رواد "تويتر" يدعون بالشفاء العاجل لرجاء الجداوي

تصدرت الفنانة رجاء الجداوي "ترند" موقع المدونات الاجتماعية "تويتر"، اليوم الأربعاء، بعد رسالة ابنتها وطلبها الدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وسارع متابعو "تويتر" للدعاء لها حيث كتبت إحدى المتابعات: "الفنانة رجاء الجداوي الشيك جدا شفاكِ الله من مكروه، اللهم اشفيها شفاءً عاجلاً غير آجلاً هي وجميع مرضى كورونا".

وقالت أخرى: "ربنا يشفيكي يا جوجو يا قمر وإن شاء الله نشوف قريب في أحسن صحة وحال يارب، وترجعي تاني لجمهورك اللي بيعشقوكي، تقريبا أشيك ست في مصر بلا منازع، ربنا يشفيكي يا حببتي وأشوفك منورة الشاشة تاني إن شاء الله".

وكانت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، أكدت عبر حسابها على موقع فيس بوك، أن والدتها، التي تعاني من فيروس كورونا، ما زالت على جهاز التنفس الصناعي.

وكتبت أميرة "مامي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز، بس للأسف تعبانة ادعوا لها أرجوكم يشفيها ويشفي كل مريض".

ودخلت رجاء الجداوي منذ شهر، عزل الإسماعيلية بعد شعورها بأعراض فيروس كورونا بمجرد الانتهاء من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" رمضان الماضي، وبعدها تدهورت حالتها ليتم نقلها من غرفة عادية إلى الرعاية المركزة لوضعها على التنفس الصناعي.