الكشف عن تنظيم تابع لأردوغان يستغل اللاجئات في علاقات غير مشروعة

اقتحمت الشرطة التركية أحد المستشفيات غير القانونية، ما كشف عن تنظيم سوري تركي لتسهيل الدعارة السورية في تركيا، من خلال استغلال اللاجئات السوريات المؤيدات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وكانت الشرطة التركية اقتحمت مستشفى أسسها مجموعة من السوريين بمنطقة إسنيورت التركية، واعتقلت 5 أشخاص بينهم سوريان، بعد التأكد من إجراء المستشفى عمليات إجهاض للنساء، وهو ما يجرمه القانون التركي.

وأوضحت تحقيقات فريق مكتب الأمن العام في إسنيورت، أنّ المستشفى يجري عمليات إجهاض للنساء السوريات اللاتي يعمل حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم على استغلالهن جنسيًا في علاقات غير شرعية.

وحسب ما نشرت جريدة "جمهورييت"، تبيّن لقوات الشرطة التركية أنّ مبنى المستشفى مكون من 4 طوابق، وحرزت أجهزة طبية دون تصريح قانوني باستعمالها، فضلا عن وجود 6 أشخاص جاءوا للفحص قبل إجراء عمليات الإجهاض.

وقررت السلطات التركية إغلاق المستشفى غير القانوني، بسبب "تعريض الصحة العامة للخطر"، وجرى نقل المشتبه بهم إلى مركز شرطة إسنيورت.

وفي الأول من الشهر الحالي، كشف موقع "نورديك مونينتور" في تحقيق استقصائي، أنّ حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، أفرجت عن أفراد شبكة دولية للتجسس، كان من بين أعضائها موظفة مدنية في هيئة الأركان العامة التركية، سربت وثائق تُفصّل المساعدة العسكرية السرية لتركيا إلى جورجيا المجاورة، وتورطت في جرائم الاتجار بالجنس.