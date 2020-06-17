صور.. وكيل تعليم مطروح يعقم لجان الثانوية العامة

تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال زيارة مفاجئة، اليوم الأربعاء، مقر إقامة منتدبي لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدينة سيدي براني غرب مرسى مطروح، للتأكد من توافر الأجواء المعيشية المناسبة بمقر الإقامة فى الاستراحات الحكومية للمراقبين والملاحظين.

وفوجىء جميع الحضور بحمل وكيل الوزارة جهاز التعقيم، حيث قام برش لجنة الثانوية العامة في براني، ومساعدة الشباب الذين ينفذون أعمال التعقيم داخل اللجنة والاستراحة، وذلك لتشجيعهم على العمل ومشاركتهم فى مكافحة انتشار العدوى داخل لجان الثانوية العامة.

ونبه "النيلي" مسؤولي إدارة سيدي براني التعليمية، بضرورة تذليل أي عقبات تواجه منتدبي لجان الثانوية العامة من الملاحظين والمراقبين.