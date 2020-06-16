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محمود مسلم

اعتماد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني في الشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
06:07 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
اعتماد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني في الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2019- 2020.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (252) درجة للحاصلين على نسبة 90%، والثانوي العام خدمات (217) درجة للحاصلين على نسبة  77.5%، والثانوي الخاص (140) درجة للحاصلين على نسبة 50 %.

وأشار المحافظ إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي، للعام الدراسي المقبل 1091 فصلا.

كما اعتمد المحافظ، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2020 /2021 م.

 وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري)ـ ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020، 116 ألفا و 689 طالبا، حضر منهم 116 ألفا و 585 طالبا، ونجح منهم 116 ألفا و 585 طالبا.

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