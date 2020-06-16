اعتماد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني في الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2019- 2020.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (252) درجة للحاصلين على نسبة 90%، والثانوي العام خدمات (217) درجة للحاصلين على نسبة 77.5%، والثانوي الخاص (140) درجة للحاصلين على نسبة 50 %.

وأشار المحافظ إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي، للعام الدراسي المقبل 1091 فصلا.

كما اعتمد المحافظ، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2020 /2021 م.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري)ـ ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020، 116 ألفا و 689 طالبا، حضر منهم 116 ألفا و 585 طالبا، ونجح منهم 116 ألفا و 585 طالبا.