طوارئ بـ"تعليم المنوفية" استعدادا لماراثون الثانوية العامة

عقد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اجتماعا لقيادات العملية التعليمية بالمديرية لمتابعة آخر الاستعدادات لبدء ماراثون اختبارات الدور الأول للثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، حضر الاجتماع مدير عام الشؤون التنفيذية ومدير عام التعليم العام ومدير عام التعليم الفني ومدير عام الشؤون المالية والإدارية ومدير المكتب الفني لمدير المديرية ومسؤول أمن المديرية.

وأكد سويد، خلال الاجتماع، أن اللواء محافظ المنوفية يتابع معه يوميا كافة الاستعدادات مسخرا كافة الإمكانيات حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين والعاملين باللجان.

وقال سويد، إن جميع قيادات العملية التعليمية بالمنوفية في حالة طوارئ حتى انتهاء جميع أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة والدبلومات الفنية على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أنه سوف يصدر بيان إعلامي يومي موحد بعد الانتهاء من الفترة الامتحانية بالتنسيق بين جميع الجهات كرسالة اطمئنان للرأي العام والمهتمين بالعملية التعليمية.

وتابع مهام غرفة العمليات المركزية لأعمال امتحانات الثانوية العامة بالديوان وما يتبعها من غرف عمليات بكل إدارة تعليمية لإزالة كافة المعوقات التي تواجه سير الامتحانات باللجان.

تناول الاجتماع، الاطمئنان على الانتهاء من تطهير وتعقيم جميع استراحات المنتدبين على مستوى الإدارات التعليمية استعدادا لاستضافتهم والتأكيد على ظهورها بالمظهر اللائق.