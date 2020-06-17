لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية في الفنادق بسيوة

أعلن اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة للمرور على الفنادق والمنشآت السياحية بالمدينة تمهيدا لتشغيل الفنادق التي تطبق الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتشكل اللجنة من مجلس المدينة برئاسة محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، وعضوية كل من "إدارة شؤون البيئة، ومكتب العمل، وهيئة تنشيط السياحة، والإدارة الصحية".

وقال "الحصيوى" إن اللجنة تفقدت 5 فنادق، حيث تأكدت من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخصصت الفنادق غرفا للعزل الصحي بداخلها، لحجز أي سائح يظهر عليه أعراض مرضية.