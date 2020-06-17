طقس الخميس.. مائل للحرارة نهارًا ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الخميس، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا ولطيف ليلًا، ويكون معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيف ليلًا، فيما يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، ولطيف ليلًا، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة، ومعتدل ليلًا.

وأضاف الخبراء أن الرياح تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على جنوب البلاد وتكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق، وعلى مناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتوقعت الهيئة أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وترتفع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة ويرتفع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 33 22

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 32 21

طنطا 32 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 30 21

بلطيم 29 21

مطروح 26 22

السلوم 29 21

سيوة 33 20

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 34 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 34 19

السويس 34 22

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 33 14

نويبع 35 24

طابا 33 20

كاترين 30 15

الطور 31 24

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 28

مرسى علم 33 27

الفيوم 34 21

بني سويف 34 21

المنيا 34 21

اسيوط 35 22

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 42 24

أسوان 42 26

إدفو 42 27

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 39 23

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 26

حلايب 34 29

رأس حدربة 33 27