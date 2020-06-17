البحر الأحمر تستعد للثانوية بالمسافة الآمنة والكحول والكمامات

استعدت محافظة البحر الأحمر، لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة، لأداء الامتحان للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020، بمدن المحافظة، والتي من المقرر لها أن تبدا 21 شهر يونيو الجارى.

ووضعت المحافظة خطة تأمين مقار مراكز توزيع الأسئلة ولجان السير وإمدادها بالبيانات المطلوبة بمقار مراكز توزيع الأسئلة مع العمل على خطة شاملة لتأمين أعمال الامتحانات وخط سيرها إلى اللجان، بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريح صحفي له اليوم، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد، حيث أمر بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات بالمحافظة استعداداً لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

من جانبه كشف هشام منير عبدالغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام بلغ 2632 طالبا وطالبة، موزعين على 16 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 8 لجان احتياطية احترازياً فى حالة غلق أي اللجنة تحت أي ظروف.

وأوضح "عبدالغني"، أن سعة كل لجنة تصل إلى 14 طالبا مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف المتر، بالإضافة الى عدد 2 فصل يتم استخدامهما كحجرات عزل طبى، مشيرا إلى أنه تم توفير احتياجات تطهير لجان النظام والمراقبة لأعمال الامتحانات وتمثلت في توفير بوابة تعقيم وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواقي الوجه الشفاف والقفازات، بجانب كرتونة تحتوي على زجاجات مطهر إضافية فى كل دور من أدوار اللجنة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه سيتم غلق مقار اللجان بعد تعقيمها وعدم السماح لأي شخص بدخولها لأي سبب لضمان بقاء فاعلية التعقيم وعدم فتحها إلا عند دخول الطلاب فى اليوم التالي لأداء الامتحان على أن يتم تنظيف اللجان وتجهيزها للتعقيم فى المرات التالية عقب كل امتحان، وكذلك الاهتمام بآليات التعقيم حيث لا يقتصر على الطلاب فقط بل تشمل أيضًا جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصري.