تفعيل أوضاع الخصوصية.. إزاي تحمي أولادك من مخاطر مواقع التواصل؟

في الآونة الأخيرة ازداد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثره، مما أدى إلى وقوع الكثيرين وبشكل خاص الأطفال والمراهقين في العديد من المشكلات، ويقدم جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح لأولياء الأمور لمساعدة أطفالهم في تجنب التعرض للأذى.

وتستعرض "الوطن"، نصائح جهاز حماية المستهلك لأولياء الأمور لحماية أطفالهم من أخطار مواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي:

- يجب استخدام أوضاع الخصوصية "privacy settings" لتقييد الدخول على الموقع الخاص بالأبناء أو الكتابة عليه.

- هناك بعض مواقع الشبكات الاجتماعية التي تتمتع بإعدادات قوية للخصوصية، لذلك يجب مغرفتها واستخدامها لحماية حساباتهم الخاصة.

- يجب أن يتم توضيح كيفية استخدام تلك الإعدادات لتحديد من يمكنهم الاطلاع على صفحاتهم على الإنترنت وأن تشرح لهم أهمية ذلك.

- تشجيع الأبناء باستمرار على الحرص في استخدام اللغة على المدونات، وعلى التفكير قبل نشر الصور أو الفيديو، وذلك لأن أصحاب العمل ومسؤولي القبول بالجامعات وقادة الفرق والمعلمون قد يطلعوا على ما ينشره الأبناء قبل القبول.

- ضرورة اختيار أسماء لائقة للأبناء للظهور على الموقع قد يشكل فرقاً، لذا احرص على تشجيع أبنائك المراهقين على التفكير في الانطباع الذي سيتركه الاسم الذي يختارونه للظهور على الموقع.

- يجب تذكير الأبناء بأنهم بمجرد نشرهم أي معلومات على الإنترنت فإنهم لن يستطيعون حذفها، حتى وإن شطبوا المعلومات من على الموقع، قد تتوافر إصدارات قديمة من الموقع على أجهزة مستخدمين آخرين ويقوموا بنشرها على الإنترنت.

- التحدث إلى الأبناء باستمرار وتوعيتهم بالمضايقات التي تتم على شبكة الإنترنت والتي تحدث بأشكال مختلفة، مثل نشر الشائعات على الإنترنت أو نشر أو أعادة إرسال رسائل خاصة دون موافقة مرسلها أو إرسال رسائل تهديدية.

- توعيتهم بأن الكلمات التي يكتبونها والصور التي ينشرونها قد تترتب عليها عواقب على أرض الواقع، وأن المضايقات قد تجعل الشخص المستهدف منها يشعر بالضيق أو تسوء من صورة مرسلها وقد تعرض المتسبب فيها أحياناً للعقوبة من قبل السلطات.

- حاول أن تشجع أولادك على أن يخبروك إذا شعروا بوجود من يضايقهم.

- يجب نصح الأولاد بتجنب الحديث عن الأشياء غير الأخلاقية على الإنترنت، فقد أشارت البحوث مؤخراً إلى أن المراهقين الذين لا يتحدثون عن تلك الأشياء المنافيه للآداب مع الغرباء على الإنترنت يقل احتمال اتصالهم بشخص مؤذ.

- ضرورة نصح الأولاد بأن يثقوا في ذكائهم إذا ساورتهم أي شكوك.

- عند التعرض لأي أذى، يجب مساعدتهم في إبلاغ الشرطة والموقع الخاص بالشبكة الاجتماعية بما لديهم من مخاوف.