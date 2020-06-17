5 معارض أثاث وأجهزة كهربائية تنظمها "الأورمان" للأسر الأكثر احتياجا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الجمعية نظمت 5 معارض لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية للأسر الأكثر احتياجًا بقريتي زاوية رزين وبرهيم مركز منوف، وقريتي جريس وسنتريس مركز اشمون، وقرية كفر الدوار مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وأكد شعبان، في بيان اليوم، أنّ الهدف من تنظيم المعارض هو تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أنّ فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية، لرصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أنّ منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث، وأنّ ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب.

وأشار شعبان، إلى أنّ توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان، تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة وحتى الآن جرى توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

يذكر أنّ توزيع الأورمان للأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالًا لجهود الأورمان، التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في المنوفية، من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان.