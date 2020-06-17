4 محافظات بالدلتا تناقش آليات زراعة 400 فدان قمح بـ"الليزر"

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم، عقد اجتماع موسع برئاسة المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة، وبحضور مندوبي محافظات البحيرة والمنوفية والقليوبية والغربية، لمناقشة زراعة 400 ألف فدان قمح بالتسوية بالليزر وزراعته على مصاطب خلال الموسم المقبل.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ووزير الزراعة، بتقنين استخدام المياه وتوفيرها في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد، أن السياسة الصنفية للمحصول تعتبر من أهم العناصر في المشروع، وذلك بزراعة أصناف معينة مختارة بعناية تحت إشراف مركز البحوث وذات إنتاجية عالية، مشيرًا إلى أن تجربة زراعة القمح على مصاطب، والتي أطلقها قطاع الإرشاد انتشرت انتشارًا واسعًا وحققت نجاحًا كبيرًا في ارتفاع انتاجية القمح.

وأضاف الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، أنه سيتم توفير جميع المعدات اللازمة لزراعة المساحات المختارة للمشروع، بالتنسيق مع قطاع تحسين الأراضي، وسيتم توزيعها على المناطق التي سيتم زراعتها بالمشروع مع وكلاء الوزارة بالمديريات، وبيان صلاحيتها من عدمه، وإمكانية زيادتها حتى تتحقق أقصى استفادة للمزارعين بارتفاع الانتاج وتقنين استخدام المياه.

وفي سياق متصل كلف الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وكلاء الوزارات ومديري عموم الإرشاد، بإرسال تقرير واف عن المساحات المختارة بالمحافظات وجميع المعلومات المتعلقه بها في موعد أقصاه الأحد المقبل، مشددًا على سرعة العمل على إنجاز المساحات المستهدفه بالمشروع.

وأضاف الدكتور عبد العليم الشافعي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، والتي تتمثل في أهمية التسوية بالليزر لتوفير مهد مناسب للإنبات، والوصول إلى الكثافة النباتية المناسبة، والحصول على أعلى انتاجية.

وأوضح أهمية الزراعة على المصاطب في ترشيد استخدام المياه، وتوفير الاحتياجات المائية المناسبة للمحصول، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدتي الأرض والمياه، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالسياسه الصنفية للتقاوي في كل منطقة، والمنتجة من مراكز البحوث الزراعية، والتي تكون قليله في الاستهلاك المائي.

وكشف المهندس علي بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، عن مقترح بزراعة 15 ألف فدان بالمشروع بمحافظة الغربية، و60 ألفًا بالبحيرة، و35 ألفًا بالمنوفية، و15 ألفًا بالقليوبية.