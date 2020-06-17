حملة مكبرة لإزالة التعديات على منافع الري في العسيرات

واصلت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، حملاتها في تأمين إزالة التعديات على أملاك الري.

تولت الشرطة اليوم تأمين حملة مكبرة لإزالة التعديات على منافع الري بدائرة مركز العسيرات جنوب المحافظة، عبارة عن مزارع دواجن وعشش محرر لها مخالفات منذ 50 عاما.

وقال محمد عاطف، أحد المواطنين المحرر ضدهم قرار إزالة جرى تنفيذه يوم 13 من الشهر الجاري بدائرة مركز العسيرات، إنه فور وصول حملة الإزالة والمدعومة بقوات الشرطة استجاب الأهالي جميعا ولم يحدث أي اعتراض.

وأضاف أن أعضاء الحملة بمن فيهم قوات الشرطة، طلبوا من الأهالي إخلاء تلك الأماكن المراد إزالتها وجرى الاستجابة على الفور.

ونفى الأنباء التي ترددت عن عدم مشاركة الشرطة في تلك الحملة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية أخطرت المواطنين المحـرر ضدهم محاضر بضرورة إخلاء المزارع والعشش من محتوياتها قبل تنفيذ الحملة بـ3 أيام.