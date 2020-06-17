إعادة إعمار 75 منزلا بالقرى الأكثر احتياجا في الدقهلية

أعلن صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، اليوم، الانتهاء من إعادة إعمار 75 منزلا بمحافظة الدقهلية، ضمن بروتوكول التعاون الثالث لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، إن المنازل التي جرى إعادة إعمارها جرت على مرحلتين الأولى شملت 50 منزلا بقريتي "شبراهور وطماي الزهايرة" مركز السنبلاوين، والثانية شملت 25 منزلا بقرية "كفر الروك" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية .

وأشار إلى أن الأورمان وصندوق تحيا مصر تعاونا في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا، ضمن 3 بروتوكولات استهدفت تطوير 10360 منزلا في 332 قرية بجميع محافظات الجمهورية.