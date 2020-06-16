"تحيا مصر" والأورمان ينتهيان من إعادة إعمار 120 منزلا بمحافظة قنا

انتهى صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان من إعادة إعمار 120 منزلًا بمحافظة قنا، ضمن بروتوكول التعاون الثالث لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا في المحافظة.

وأكد تامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المنازل التى تم إعادة إعمارها تمت على مرحلتين، الأولى شملت ٦٠منزلا بقريتي العليقات وحجازة بمركز قوص، والمرحلة الثانية شملت ٦٠منزلا بقريتي نجع الرماش والسويس بمركز قفط بمحافظة قنا.

وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل المبنى، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها، بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل والسيدات المعيلات.

يذكر أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن ٣ بروتوكولات تعاون تمت من خلالها رفع كفاءة عدد ١٠٣٦٠ منزلا فى ٣٣٢ قرية بجميع محافظات الجمهورية.