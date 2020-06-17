التنمية المحلية ترحب بإزالة الكولديرات: من حق المحافظين للحد من كورونا

رحبت وزارة التنمية المحلية بقرار محافظ الغربية بإزالة الكولديرات والمبردات وأواني الفخار الموجودة بالشوارع، خاصة خلال فصل الصيف، وذلك للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة كلفت المحافظين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا لـ "الوطن" أن أعمال التعقيم مستمرة ومنع التجمعات وإغلاق الأسواق العشوائية والكافيهات ومراكز الدروس الخصوصية والسيبرات وخلافه لمنع انتشار الوباء.

وأشار إلى أنه من حق كل محافظ في إطار تفعيل اللامركزية اتخاذ أي قرار مناسب يصب في صالح المواطنين ويحد من انتشار الفيروس كمنع وجود مبردات بالشوارع خلال الفترة الراهنة إذا تبين خطورتها وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.