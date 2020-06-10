أحمد موسى يتوقع: تخفيف الإجراءات الاحترازية غدا.. والحظر من 11 مساء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عرض كل الإجراءات التنظيمية المتخذة من الحكومة في إطار خطة التعايش الحالية، خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بحضور عدد من الوزراء، موضحًا أنه من المتوقع، أن تُعلن الحكومة قراراتها غدا، بشأن الإجراءات الاحترازية، وأعتقد إنه سيكون هناك تخفيف أكثر.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد": "ذاهبون إلى إجراءات أكثر انفتاحا من وجهة نظري، وأتوقع أن يصل بداية الحظر إلى 10 أو 11 مساء بدلا من الثامنة"، حيث يتوقع أن تكون هناك قرارات جديدة، تتضمن تخفيف لبعض الإجراءات التي فرضتها الحكومة في الفترة الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا، وأكد أن هذه القرارات ستتم بعد ساعات.

وأوضح الإعلامي، أن الحكومة تدرس فتح بعض الأشياء منها الطيران الدولي، والمساجد، وتدرس فتح الكافيهات بدون شيشة، فوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أعطت مؤشرا بأن هناك تخفيفا في الإجراءات وذلك لأن معدل الوفيات ثابت، والحالات الحرجة تقل، والمتعافين في زيادة من إيجابي لسلبي.

وأشار إلى أن الوضع ليس كارثيًا، وغدًا ستكون قرارات جديدة، وسيكون هناك فتح للمساجد ولكن بشروط، وستكون هناك قرارات مهمة، موضحًا أن قرار إزالة جميع القيود ليس في الفترة الحالية، لكن من الممكن أن يكون في الفترة المقبلة.