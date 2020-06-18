"العمل في زمن كورونا".. دورة لتأهيل الأقباط لسوق العمل أثناء الأزمات

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق لجنة التنمية الاقتصادية، التابعة للجنة المجمعية للرعاية والخدمة، دورة جديدة بعنوان "مستقبلك في زمن كورونا"، "أون لاين"، وذلك من خلال 7 محاضرات، اعتبارا من 26 يونيو الجاري.

والدورة تشمل محاضرات عن "العمل في زمن كورونا، العمل على الإنترنت، ثقافة الجودة في العمل، إدارة أزمات الكورنا، الاقتصاد بعد الكورونا، قروض الشباب".

ويأتي ذلك في إطار حرص الكنيسة، على تطوير مهارات الشباب لمعايشة احتياجات سوق العمل.

وتحرص الكنيسة، عن توفير مكاتب للتوظيف وإعداد دورات تدريبية للأقباط بشكل دوري لتأهيلهم لسوق العمل، كما تعقد اتفاقيات حول هذا الشأن عبر المكتب البابوي للمشروعات وعدد من الشركات الكبرى، للمساهمة في مساعدة الأقباط، والحد من البطالة.