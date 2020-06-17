الكاميرا تُكذب "مكي".. فيديوهات عنف الإخوان تتصدى لمحاولات التزييف

تاريخ دموي لجماعة الإخوان الإرهابية سجلته الكاميرات للتصدى لأي محاولات لتزييف الحقائق، فالصورة تعود بالزمن والفيديو يكشف الحقيقة، فعلى مدار حكم الجماعة الإرهابية التقطت الكاميرات مئات المشاهد من العنف والتهديدات، وغيرها من الجرائم التي خرج أحمد مكي وزير "عدل الإخوان" ليجملها في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، مدعيا أن محمد مرسي رفض رفضا باتا، أن يُقتل أحد مِن شعب مصر.

قتل واغتيال وتفجير كنائس كانت أخبار مألوفة للجماعة التي حاولت البقاء في الأخبار المصرية، حين رفض الشعب وجودها في الساحة السياسية.

خرطوش الإخوان يصيب عيون الأطفال في السويس في يناير 2014

شهدت محافظة السويس، العديد من أحداث العنف خلال أحداث يناير 2014م، ولكن أبرزها ما تعرض له الأطفال آنذاك من إصابات للخرطوش في أعينهم.

ولم يسلم ذوى القدرات الخاصة من اعتداءات الجماعة الإرهابية

مينا فليب ضحية تعذيب الإخوان

الاعتداء على شاهندة مقلد

في ديسبمر 2012م تعرضت السياسية اليسارية شاهندة مقلد، أمين اتحاد الفلاحين وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، للضرب أثناء توجهها للتضامن السلمي مع شباب الثورة أمام قصر الاتحادية.

إلى جانب العديد من الضحايا والوقائع