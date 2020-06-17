تقنين أوضاع 23 واضع يد على أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 49 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام.

وناقشت اللجنة 30 طلب تقنين، ووافقت على 23 منها، ليبلغ بذلك إجمالي الطلبات التي تم الموافقة عليها حتى الآن 1665 طلب تقنين، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي حُررت إلى 473 عقدًا بواقع 343 مبنى، و130 زراعة، وجاري البت في باقى الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أي عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظًا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومنع أي تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.