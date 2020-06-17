"مياه القناة" تنتهي من صيانة وإصلاح محطة صرف فايد

قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن أعمال الإصلاح والصيانة الشاملة تتم على أكمل وجه بجميع القطاعات، لضمان استمرارية العمل وعدم توقف المحطات، وضمان إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة لخط طرد محطة صرف صحي (1) 600 مم خرسانة بمنطقة فايد، وكذلك أعمال الغسيل للمروقات والمرشحات لمحطة المياه الكبرى بفايد، بطاقة تصميمية 120 ألف متر مكعب فى اليوم، لخدمة مدينة فايد بالكامل.

وأشار إلى إعادة ضخ المياه في المناطق المتأثرة بالانقطاع، وعودة المياه إلى طبيعتها في كل من فايد وفنارة وكسفريت وبعض أجزاء من أبو سلطان، موضحًا أن الشركة تكثف جهودها لإنهاء أي إصلاحات فى أسرع وقت لإعادة ضخ المياه لباقي المناطق المتأثرة بالانقطاع.

ولفت إلى أن الشركة قامت وفرت سيارات مياه الشرب في الأماكن المتأثرة بالانقطاع، وأن الشركة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن "125".

من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد ماضي مدير منطقة القنطرة غرب، استمرار أعمال إصلاح الهبوط لمحطة رفع صرف صحي القنطرة الغرب نتيجة حدوث هبوط أرضي مفاجئ، على أن تنتهي الأعمال خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلى أن الأعمال تسير بصورة طبيعية ولم تؤثر على ضغط المياه في المناطق المحيطة.