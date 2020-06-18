حظك اليوم الخميس 18-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الحمل بإخلاصه الكبير لأصدقائه، وتقديره لهم ويبذل أي مجهود في سبيل أي شيء لمساعدتهم، وتقديم العون لهم في المشاكل التي تواجههم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعمل بجدية وتضاعف تركيزك كي تنجح في حل مشاكلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وعليك ألا تتذمر إذا واجهت معارضة أو خلاف.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.