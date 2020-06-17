سكرتير عام المنوفية يتابع إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية

عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة إجتماعاً لمناقشة ما تم تنفيذه من خطوات لإنهاء بعض الملفات وكذا مناقشة المعوقات التى تواجه اللجان والوحدات المحلية للعمل على حلها لإنجاز هذا الملف فى الموعد المحدد، بحضور المستشار القانونى للمحافظة ونقيب المهندسين والمستشار الهندسي للمحافظة ومدير عام التخطيط العمرانى بالديوان العام ورؤساء وأعضاء لجان التصالح ومديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بسرعة إنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح فى مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات وتحقيق المستهدف للحفاظ على المال العام.

وشدد السكرتير العام علي رؤساء الادارات الهندسية بضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع رؤساء اللجان وأعضائها لإنجاز المهام المطلوبة بشكل أسرع من خلال خطة زمنية محددة لانهاء باقي الملفات المتبقية وإنجاز باقي المهام والأعمال، موجهاً المستشار القانونى للمحافظة بالمتابعة الدورية لهذا الملف ومن خلال وضع آليات مناسبة تذلل كافة الصعوبات التي تواجه اللجان ، كما وجه السكرتير العام رؤساء اللجان بسرعة الإنتهاء من ملفات التصالح التي تقع داخل الأحوزة العمرانية أولاً إستعدادا للعمل بباقي الملفات التي تقع خارج الأحوزة.

ووجه بضرورة تسجيل كافة الطلبات التي تم الإنتهاء منها بقاعدة البيانات ، فيما تم إستعراض نسب إنجاز الأعمال لبعض اللجان وما تم نهوه من ملفات .

وأشاد الدكتور مهندس شبل ضحى نقيب المهندسين بأهمية ودور عمل اللجان , مؤكداً علي التعاون الوثيق والتنسيق الكامل مع رؤساء اللجان لإزالة أية معوقات أو صعوبات لإنجاز المهام بشكل أفضل.

ومن جانبه أشار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إلي أن العائد من حصيلة التصالح يساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بالمحافظة.