صحة المنوفية: إجراء التحاليل والأشعة والعمليات للأطقم الطبية مجانا

أصدر الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، قرارا إلى مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بإجراء التحاليل لكافة العاملين بالقطاع الصحي مجانا، وبدون الحصول على أي نفقات منهم.

وأضاف "نصيف" في القرار، أن العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية وديوان المديرية والإدارت الصحية، لن يدفعوا مقابل إجراء أي تحاليل طبية أو أشعة مقطعية أو عادية أو عملية جراحية، محذرا من تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية نظير تلقى الخدمة لأنه بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية .

علي صعيد متصل، أصيب الدكتور عبدالجواد السيد، أستاذ الأمراض المعدية بمعهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية، بفيروس كورنا المستجد، حيث تم التأكد من إصابته بعد ظهور الأعراض عليه وإجراء التحاليل المعملية، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي وحجزة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية .