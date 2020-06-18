حظك اليوم الخميس 18-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور أنّه شخصية منطوية على نفسه أحيانًا، إذ لا يحب العلاقات الاجتماعية ولا تبادل الزيارات.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي قد يساعدك على مجابهة العقبات من أجل القيام بخطوات بناءة على طريق تقدمك الشخصي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك ساحرا وتستطيع أن تجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.