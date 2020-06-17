محافظ الغربية: 9 آلاف 979 طلب تصالح في مخالفات البناء ومراكز تكنولوجية

أكد د. طارق رحمي محافظ الغربية، علي التصدي بحسم لكافة أشكال التعديات واسترداد حق الدولة ، موضخا أنه لن يسمح بعودة المباني العشوائية والمخالفة مرة أخرى، خصوصاً خلال هذه الفترة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .

أوضح محافظ الغربية، انه تم تلقي 9 آلاف و 979 طلب تصالح في مخالفات البناء، في ظل قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يُعد خطوة مهمة وضرورية للقضاء على العشوائيات في نطاق المحافظة .

وقال د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه تم اعتماد قيمة التصالح وتشكيل اللجان المختصة بفحص كافة الأعمال الموجودة ، لافتا الي تفعيل "لجان الامانة الفنية" والتي تضم عدد من المهندسين داخل نطاق المراكز والمدن والاحياء بالمحافظة ، إلي جانب "اللجان الفنية" والتي تضم استشارين من نقابة المهندسين بالغربية .

وطالب نائب محافظ الغربية، المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وخصوصا داخل المدن بسرعة تقديم الطلبات من خلال كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة ، مع استيفاء الأوراق حتى لا يتم إزالة المخالفات الراغبين فى التصالح عليها .

وأضاف د. عطا حرص المحافظة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح ، بما يضمن حق الدولة ويحافظ علي الثروة العقارية والرقعة الزراعية من التعديات .

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