جوائز تصل لـ15 ألف جنيه.. البحث العلمي يعلن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي

تدعو أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، للمشاركة في أول مسابقة من نوعها، تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتصوير الفوتوغرافي، لاختيار أحسن صور علمية في عام 2020.

وتبحث لجنة التحكيم عن صور مذهلة وجيدة التصميم، وذات جودة استثنائية، بحيث تستطيع الصور المشاركة القيام بالتواصل عبر السرد البصري، من خلال المهارات الفنية والإبداعية الممتازة، التي تستطيع توثيق الظواهر العلمية التي تحدث من حولنا، والتي يمكن من خلالها توصيل المفاهيم العلمية إلى أكبر عدد من الجمهور.

يمكن المشاركة بصور توثق الظواهر في المجالات العلمية التالية:

- العلوم الطبيعية (الفيزياء– الكيمياء– الجيولوجيا– الفلك– الفضاء).

- علوم الحياة (الأحياء– الهندسة الوراثية– الوراثة– الكيمياء الحيوية– الكائنات الدقيقة).

- العلوم التكنولوجية المتقدمة (البيو تكنولوجي– النانو تكنولوجي– الذكاء الاصطناعي).

- العلوم الهندسية والبيئية (البيئة– المناخ– العمارة– الميكانيكا).

جوائز المسابقة

الاشتراك في المسابقة مفتوح لجميع المهتمين، والصور الفائزة يجب أن يكون بها حس جمالي وتنقل ظاهرة علمية مثيرة للاهتمام.

يمنح الفائزين الثلاثة الأوائل جوائز مالية:

1. الجائزة الأولى بقيمة 15 ألف جنيه مصري.

2. الجائزة الثانية بقيمة 10 ألف جنيه مصري.

3. الجائزة الثالثة بقيمة 5 آلاف جنيه مصري.

طريقة الاشتراك في المسابقة

يتاح الاشتراك في المسابقة حتى نهاية شهر يوليو 2020، ولن يعتد بأي صور يتم إرسالها بعد الموعد المحدد للمسابقة.

يتم الاشتراك عن طريق إرسال الصور من خلال هذا الرابط: http://forms.asrt.sci.eg/photo2020.

شروط الاشتراك في المسابقة

- الاشتراك في المسابقة مجاني، لا يوجد رسوم اشتراك للمسابقة.

- أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لا تتحمل مسئولية أي صور تفقد أثناء الارسال، أو يحدث تأخير في استلامها، أو حدوث أي عطب في الملفات المرسلة.

- إرسال الصور في المسابقة يعني موافقة المشترك على كل شروط المسابقة.

- لا يسمح للمشترك الواحد أن يشترك بأكثر من عشر صور مختلفة.

- الصور التي يمكن الاشتراك بها لم يمر على التقاطها أكثر من خمس سنوات قبل موعد بداية المسابقة.

- الصور التي يتم الاشتراك بها لم يسبق لها الاشتراك أو الفوز في أي مسابقة تصوير أخرى.

لا يزيد حجم الملف الواحد عن 4MP ولا تقل دقة الصورة عن 72DPI، ويتم إرسال الصور على هيئة ملف JPEG OR JPG، ودون علامات مائية أو توقيع أو إضافة حدود للصورة.

- غير مسموح باستخدام تقنيات الفوتوشوب للتعديل على الصور.

- يتم إرسال الصورة مع كتابة وصف وتوضيح للظاهرة العلمية، الوصف من الممكن أن يشمل المكان، النوع، السلوك، السياق العلمي، ويشمل الوصف كيفية التقاط الصورة.

- لا يجوز إضافة أي تلوين على الصور.

- سوف يتم تحكيم الصور من خلال لجنة من الخبراء تشكلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

- قرار الأكاديمية بمنح الجوائز نهائي ولا يجوز التظلم منه.

- من حق الأكاديمية حجب الجوائز.

- كل الصور التي يتم الاشتراك هي صور أصلية وتم تصويرها عن طريق المشترك وليس أي شخص آخر أو تم الحصول عليها بأي طريقة أخرى، ولا تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي شخص أو كيان آخر، ويمثل الاشتراك في المسابقة إقرار من المشترك بصحة ذلك.

- يحتفظ المتسابق بحقوق الملكية الفكرية للصور.

- الاشتراك في المسابقة وإرسال الصور والتعليق وأي مواد مصاحبة يعني موافقة المشترك على منح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الحق الحصري في استغلال الصور والمواد المرسلة والتعليق عليها في أغراض تتعلق بالمسابقة أو أي أغراض أخرى تراها الأكاديمية وتتعلق بأنشطتها العلمية.

- الاشتراك في المسابقة يعني أن المشترك يقر أن أي أشخاص تظهر في الصورة، أعطوا موافقتهم على استخدام الصور وفي حالة الأطفال يقر المشترك بموافقة ولي الأمر على استخدام الصور.

- الاشتراك في المسابقة، يعني إقرار المشترك بالحفاظ على أخلاقيات البحث العلمي في التعامل مع الحيوانات، أثناء التقاط الصور.