تدشين ورشة لإصلاح وصيانة محابس مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، انه تم الانتهاء من تجهيز ورشة لصيانة وإصلاح محابس مياه الشرب والصرف الصحي وذلك في اطار خطة الشركة لإصلاح جميع المحابس التي تستخدم للتحكم في ضخ المياه بشبكات ومحطات مياه الشرب وخطوط طرد محطات الصرف الصحي هذا بالإضافة الى إصلاح المحابس الخردة واعادة استخدامها مرة أخرى.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الورشة تم تجهيزها بعدد 2 مخرطة ومكشطة وماكينة لحام كهرباء وماكينة لحام CT وماكينة لحام أوكسجين وماكينة ضخ هواء ومثقاب وماكينة جلخ ومنشار ترددى ومكبس 100 طن ورمالة، وان الورشة تقوم بصيانة واصلاح جميع انواع المحابس مثل محابس السكينة ومحابس عدم الرجوع ومحابس الفراشة بجميع اقطارها.

واضاف انه تم اجراء جميع الاختبارات القياسية للتأكد من جودة المحابس التي يتم صيانتها، وانه حتى الان تم الانتهاء من إصلاح وتأهيل 109 محبس خردة وعدد 165 محبس من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي هذا بالإضافة الى القيام ببعض الاعمال الاخرى مثل صيانة الطلمبات وخراطة الجلب واعمال اللحام المختلفة.

ومن الجدير بالذكر انه يبلغ عدد محابس محطات مياه الشرب 5 الاف محبس ويبلغ عدد محابس شبكات مياه الشرب 17 الف محبس ويبلغ عدد محابس خطوط طرد محطات الصرف الصحي 837 محبس هذا بالإضافة الى 560 محبس خردة ومستعمل مستهدف صيانتها واصلاحها.