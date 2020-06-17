صور.. محافظ كفر الشيخ يبحث سبل بناء وتطوير أنظمة الإدارة الذكية للخدمات

بحث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بناء وتطوير أنظمة الإدارة الذكية لخدمات التنمية المحلية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، لتطوير منظومة التنمية المحلية والتحول إلى النظام الرقمي في الإدارة، ورصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها، بالإضافة إلي التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومراقبة التغيرات بالمحافظة.

وأشارالمحافظ، الى أن أنظمة الإدارة الذكية تساهم في تيسير وتسهيل الرصد المكاني، وتداول المعلومات بين أجهزة المحافظة المختلفة، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات المقدمة من الوحدات المحلية بإستخدام البيانات المكانية من خلال دورات عمل تعمل على مراقبة الجودة والإلتزام بخطوط الحيز العمراني وأملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبدالعزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية، والدكتور السيد سعيد، رئيس قسم التربة، والمهندس محمد إمام مهندس نظم المعلومات الجغرافية، والمهندس رضا عبد الحميد، مهندس شبكات بالهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير إدارة التخطيط العمراني، والدكتور أحمد عجلان، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.